Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|
06.11.2025 14:30:43
Under Armour CFO To Step Down; Appoints Reza Taleghani As Successor
(RTTNews) - Under Armour, Inc. (UAA), a sportswear company, on Thursday announced that Chief Financial Officer David Bergman will step down from the role and has appointed Reza Taleghani as Executive Vice President and Chief Financial Officer with effect from February 2026.
Taleghani will take over from David Bergman, who will remain through the first quarter of fiscal 2027 to ensure a seamless transition.
Taleghani brings more than 25 years of experience in financial and operational leadership. Prior to joining the company, Taleghani served as EVP and CFO at Samsonite Group S.A.
In the pre-market trading, Under Armour is 0.77% higher at $4.6000 on the New York Stock Exchange.
