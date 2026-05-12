Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
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12.05.2026 15:28:27
Under Armour expects another weak year as North America struggles, shares slump
It projects annual adjusted operating income to be in the range of US$140 million to US$160 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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