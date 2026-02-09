|
09.02.2026 06:31:29
Under Armour hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Under Armour äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
