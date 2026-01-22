Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|
22.01.2026 23:32:00
Under Armour is investigating claims of a data breach. Here’s what customer info may have been compromised.
Athleisure-wear maker Under Armour is looking into a possible cyberattack that may have compromised data for millions of users — although no evidence has emerged yet of stolen financial data or passwordsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Under Armour präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26