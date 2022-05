Under Armour mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Under Armour hat am 06.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,039 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,32 Milliarden USD erwartet worden war.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,680 USD, nach -0,260 USD im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,70 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,829 USD und einen Umsatz von 5,69 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at