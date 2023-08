Under Armour mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Under Armour hat am 08.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,020 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,32 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,024 USD sowie einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at