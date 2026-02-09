Under Armour präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,33 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at