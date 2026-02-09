|
09.02.2026 06:31:29
Under Armour präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Under Armour hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,33 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!