Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
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07.08.2026 13:35:35
Under Armour Reports Net Income In Q1; Updates FY27 Outlook
(RTTNews) - Under Armour (UAA, UA) reported first quarter net income of $1 million compared to a loss of $2.6 million, a year ago. Earnings per share of Class A, B and C common stock was breakeven compared to a loss of $0.01. Non-GAAP net income increased to $20.99 million from $8.57 million, last year. Adjusted diluted net income per share increased to $0.05 from $0.02. First quarter revenue decreased 3 percent to $1.1 billion, or down 4 percent constant currency.
In the first quarter, the company recorded $4 million in restructuring charges and $2 million in transformation-related SG&A expenses, for a total of $6 million under its Fiscal 2025 Restructuring Plan. The company expects the plan to be substantially complete by December 31, 2026.
The company has updated fiscal 2027 outlook. Revenue is now expected to decline at a mid-single-digit percentage rate compared with the prior outlook of a slight decline. The revised outlook is driven by softer demand, particularly in North America and Asia-Pacific. Diluted loss per share is now expected to range from $0.01 to $0.05 versus the prior expectation of breakeven to a loss per share of $0.04. Excluding charges, the guidance for adjusted earnings per share remains $0.08 to $0.12.
In pre-market trading on NYSE, Under Armour shares are down 2.82 percent to $6.21.
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|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Under Armour Inc When Issued
|5,12
|-6,40%
|Under Armour Inc.
|5,25
|-6,42%
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