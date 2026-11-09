Under Armour: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Under Armour hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,25 Milliarden USD – eine Minderung von 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at