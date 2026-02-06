Under Armour Aktie

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

06.02.2026 14:30:00

Under Armour turns a surprise profit, even as turnaround plan costs keep rising

Under Armour’s stock rallies toward a six-month high, after the athletic gear seller reported a surprise quarterly profit and raised its full-year outlook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Under Armour Inc.

Analysen zu Under Armour Inc.

06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,36 0,00% Keep Inc. Registered Shs Unitary
Rising Corporation Inc. Registered Shs 1 400,00 0,00% Rising Corporation Inc. Registered Shs
Under Armour Inc When Issued 6,21 19,07% Under Armour Inc When Issued
Under Armour Inc. 6,36 19,47% Under Armour Inc.

