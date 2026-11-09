Under Armour veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Under Armour präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at