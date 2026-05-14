14.05.2026 06:31:29

Under Armour: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Under Armour veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ein EPS von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,17 Milliarden USD – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,160 USD. Im Vorjahr hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Under Armour hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,97 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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