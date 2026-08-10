Under Armour: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Under Armour hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at