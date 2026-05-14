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14.05.2026 06:31:29
Under Armour zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Under Armour hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour -0,160 USD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,58 Prozent auf 1,17 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,160 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Under Armour im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,97 Milliarden USD im Vergleich zu 5,17 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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