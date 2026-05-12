Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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12.05.2026 15:47:00
Under Armour’s stock heads for worst day in 4 years as rising costs eat away at earnings
Under Armour’s losses were wider than expected, and the outlook was below forecasts as rising costs take a bite.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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