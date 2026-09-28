Scales Corporation Aktie
WKN DE: A119EF / ISIN: NZSCLE0002S8
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28.09.2026 11:02:22
Under Trump, Commodity Futures Trading Commission Scales Back Enforcement, Worrying Farmers
The fate of two cotton brokers highlights how the Commodity Futures Trading Commission has scaled back its regulatory actions not just for crypto cases but also for the kinds of cases it has long policed.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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