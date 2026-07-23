Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktienempfehlung
|
23.07.2026 09:45:06
Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 09:29 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 45,11 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 17,98 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 306 676 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 26,3 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 07.08.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Jefferies & Company Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Buy (finanzen.at)