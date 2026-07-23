Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:29 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 45,11 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 17,98 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 306 676 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 26,3 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 07.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC



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