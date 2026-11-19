BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktienanalyse
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19.11.2026 17:19:47
Underperform-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für BASF hätte die Übernahme strategische Vorteile bieten können, die starke Europa-Ausrichtung und Risiken mit Blick auf die Realisierung von Synergien hätten das Geschäft jedoch weniger attraktiv gemacht.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 17:03 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 50,95 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 13,64 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1 372 481 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 19,6 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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