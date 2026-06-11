Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Aktie unter der Lupe 11.06.2026 13:04:48

Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Daimler Truck-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Harry Martin.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:48 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,67 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 13,94 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114 655 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 13,9 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

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