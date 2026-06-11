Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:48 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,67 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 13,94 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114 655 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 13,9 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC



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