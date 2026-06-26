Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Analyse 26.06.2026 10:43:47

Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 10:27 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,78 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 11,44 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 75 168 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 17,0 Prozent zu Buche. Daimler Truck dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

mehr Analysen
26.06.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
25.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
18.06.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 41,05 -1,13% Daimler Truck

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen