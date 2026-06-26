Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Experten-Analyse
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26.06.2026 10:43:47
Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 10:27 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,78 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 11,44 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 75 168 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 17,0 Prozent zu Buche. Daimler Truck dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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