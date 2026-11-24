BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Experten-Einschätzung
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24.11.2026 10:58:47
Underperform von Jefferies & Company Inc. für BASF-Aktie
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarktages auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Ziele für 2028 bestätigt und ein langfristiges Umsatzpotenzial für die Agrarsparte beziffert, schrieb Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die BASF-Aktie musste um 10:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 49,02 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 10,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 346 349 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 15,0 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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