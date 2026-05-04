Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Analyse im Fokus
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04.05.2026 12:49:48
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für die Allianz kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 nur leicht - im Schnitt um weniger als ein Prozent.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Allianz-Aktie notierte um 12:33 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 378,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 7,55 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 441 748 Allianz-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 3,0 Prozent nach. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 13.05.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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