BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktienbewertung
|
19.01.2026 11:49:46
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet BMW-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Um 11:33 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 84,96 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 799 855 BMW-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 8,8 Prozent zu Buche.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)