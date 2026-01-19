Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet BMW-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Henning Cosman, der das BMW-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 11:33 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 84,96 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 799 855 BMW-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 8,8 Prozent zu Buche.

