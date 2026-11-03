Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Aktuelle Analyse 03.11.2026 13:19:48

Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyseanbieters habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Da aber die Absatzvolumina in die falsche Richtung zeigten, die Gewinne in den kommenden drei Quartalen sinken dürften und die Einnahmen aus DaVita Care wegfielen, sehe er das Chance/Risiko-Verhältnis als negativ an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 41,32 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 21,83 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 313 694 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 5,4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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