Underweight für BASF-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Das jüngst kolportierte angebliche Interesse von BASF an Evonik sieht er kritisch. Es gäbe bessere Alternativen für die Ludwigshafener.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:35 Uhr bei 52,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 155 930 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 22,4 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.