Underweight für Brenntag SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Brenntag SE-Aktie musste um 10:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 61,54 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 28,50 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 58 980 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 28,3 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST



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