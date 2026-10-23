Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Aktienanalyse 23.10.2026 13:37:47

Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Entgegen seinen Erwartungen seien die Konsensschätzungen an die Quartalszahlen des Dialyseanbieters trotz des erst im Schlussquartal drohenden Gegenwinds durch die Kostenerstattungen von Behandlungen in den USA nicht gestiegen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für die Zahlen am 3. November liege acht Prozent darüber. Er bleibe aber für die Aktien vorsichtig, da es hier primär um Timing-Effekte gehe, und halte daher die Konsensannahmen sowohl für das Schlussquartal als auch für 2027 für zu hoch. Zudem seien die jüngst bekannt gewordenen US-Pläne zur Reform von Nierenerkrankungsbehandlungen eine weitere mittelfristige Belastung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 40,01 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 19,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 151 821 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 2,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Fresenius Medical Care

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