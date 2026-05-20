Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Analyse im Blick
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20.05.2026 13:22:47
Underweight von Barclays Capital für Siemens-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 262,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 12,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 202 181 Siemens-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 12,1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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