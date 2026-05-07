Underweight von Barclays Capital für Vonovia SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal seien im Jahresvergleich schwächer ausgefallen, doch die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Paul May am Donnerstagmorgen.

Aktienauswertung: Die Vonovia SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:12 Uhr um 1,3 Prozent auf 22,68 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,41 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1 255 440 Stück. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 7,6 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMT



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