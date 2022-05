Une banque privée suisse choisit Temenos pour transformer numériquement ses services de gestion de patrimoine

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la plateforme bancaire basée sur le cloud, a annoncé ce jour que Mirabaud, la banque privée suisse, a choisi Temenos pour passer d'un système traditionnel sur site à Temenos Banking Cloud, la plateforme numérisée de gestion de patrimoine de bout en bout. Dans un contexte de transfert générationnel de patrimoines, de nouvelles réglementations et de croissance de classes d'actifs telles que le capital-investissement et les actifs numériques, Temenos B