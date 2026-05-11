Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
11.05.2026 07:02:00
Unerlaubte Bildverwendung auf TV-Karton: Dua Lipa will Schadenersatz von Samsung
Samsung verkauft seit 2025 einen Fernseher und nutzt auf dem Karton ein Foto von Dua Lipa. Die ist damit nicht einverstanden und fordert jetzt Schadenersatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
07.05.26
|Samsung workers demand bigger slice of surging AI profits (Financial Times)
|
06.05.26
|Chipaktien im Höhenflug: KI-Euphorie treibt Kurse von Samsung, SK hynix, Intel, Micron & Co. nach oben (finanzen.at)
|
06.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Samsung knackt Billion-Dollar-Marke - KI-Chipnachfrage treibt (dpa-AFX)
|
06.05.26