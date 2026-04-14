WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.04.2026 09:31:21
UNESCO World Heritage sites facing the heat
From Easter Island to the Great Wall of China, many of the world's most iconic cultural heritage sites are under threat from rising temperatures linked to climate change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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