Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.07.2026 12:03:15
Unfaire Geschäftspraktiken: EU verhängt eine Milliarde Dollar Strafe gegen Google
Die EU verhängt eine hohe Strafe gegen Google. Der US-Konzern soll gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben. In Washington dürfte das Vorgehen Brüssels überhaupt nicht gut ankommen. Bald könnte es zu Gegenmaßnahmen kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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