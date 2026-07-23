Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.07.2026 12:03:15
Unfaire Geschäftspraktiken: EU verhängt Strafe von einer Milliarde Dollar gegen Google
Die EU verdonnert Google zu einer hohen Strafzahlung. Der US-Konzern soll gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben. In Washington dürfte das Vorgehen Brüssels überhaupt nicht gut ankommen. Bald könnte es zu Gegenmaßnahmen kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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