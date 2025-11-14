Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
14.11.2025 14:08:36
Unfairer Wettbewerb: Google muss Idealo 465 Millionen Euro zahlen
Die Springer-Tochter Idealo wirft Google vor, seine Stellung am Markt zu missbrauchen. Das Landgericht Berlin kommt der Argumentation nach, bleibt aber weit unter der Forderung des deutschen Unternehmens. Das letzte Wort ist wohl noch nicht gesprochen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
