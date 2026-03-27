Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.03.2026 00:01:00
Unfortunate News for Meta Stock Investors
Litigation proceedings are working against Meta (NASDAQ: META), which is bringing the stock down.*Stock prices used were the afternoon prices of March 25, 2026. The video was published on March 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
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25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)