Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.10.2026 05:40:19
Unfortunate News for Micron Stock and Sandisk Stock Investors
Competition from China is intensifying.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 12, 2026. The video was published on Oct. 14, 2026.
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)