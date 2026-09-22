Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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23.09.2026 01:29:41
Unfortunate News for Nike Stock Investors!
Sales are falling with macroeconomic headwinds worsening the situation.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 18, 2026. The video was published on Sept. 20, 2026.
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Nachrichten zu Nike Inc.
|
16:02
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
|
22.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 817,50
|0,05%
|Nike Inc.
|31,66
|0,22%
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