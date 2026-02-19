Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
19.02.2026 22:00:00
Unfortunate News Hides Behind Rigetti's 1300% Surge
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has delivered one of the most explosive rallies in speculative tech, yet revenue remains tiny and execution risk is high. I break down what Rigetti has actually built, how dilution factors in, and what could determine success by 2030.Stock prices used were the market prices of Feb. 9, 2026. The video was published on Feb. 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
