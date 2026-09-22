General Assembly a Aktie
WKN DE: A3CS0S / ISIN: CA66981M4020
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22.09.2026 10:59:27
UNGA: Leaders gather as General Assembly kicks off
World leaders have begun gathering in New York for the UN General Assembly. US President Trump will address the body on Tuesday, as will his Finnish, French and Turkish counterparts. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu General Assembly Holdings Ltd Registered Shs -A-
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