Ungarische Munitionsfabrik: Rheinmetall erweitert Produktionskapazität - Rheinmetall-Aktie in Grün

Rheinmetall erweitert seit Januar die Produktionskapazität im ungarischen Werk in Varpalota.

Wie der Rüstungskonzern mitteilte, hat der Baubeginn für die zweite Bauphase in der Munitionsfabrik in Varpalota im Januar wie geplant begonnen. Der Konzern will dort weitere Kapazitäten schaffen, um neben Mittelkalibermunition auch Großkalibermunition zu fertigen.

Die Fabrik wird dort derzeit durch die ungarische N7 Holding für das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. errichtet, das dort künftig Munition für verschiedene Systeme herstellen will. Durch die Ausweitung werde das Werk von zuvor 20 Hektar auf rund 120 Hektar vergrößert. Die Mitarbeiterzahl erhöhe sich auf bis zu 200.

Die Konzepte für den mehrstufigen Ausbau des Werkes seien bereits vor Februar 2022 entstanden - also noch vor Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Das Projekt sei eine strategische Investition aus Ungarn in Zusammenarbeit mit Rheinmetall, um der bereits damals absehbaren Unterversorgung mit Munition angesichts der erwarteten Nachfrage in Europa und der NATO entgegenzutreten. Gleichzeitig soll es Europa unabhängiger von Importen aus Übersee machen.

FRANKFURT (Dow Jones)