Ungarn erhält Zuschlag: Tesla-Rivale BYD baut sein erstes Werk in Europa

Chinas E-Autobauer BYD weitet sein Netz an Produktionsstätten aus. Um noch stärker auf den europäischen Markt Fuß zu fassen, zieht das Unternehmen nun in Ungarn ein Werk hoch. Die Regierung beteiligt sich an dem Vorhaben. Experten rechnen mit einer Kapazität von 200.000 PKW pro Jahr.