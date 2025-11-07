|
07.11.2025 05:49:38
Ungarns Regierungschef Orban trifft Trump im Weißen Haus
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wird am Freitag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Die ungarische Seite bestätigte das Treffen, und auch Medien berichteten einstimmig darüber. Orban will mit Trump über Öl- und Gas-Importe aus Russland sprechen.
Trotz US-Sanktionen gegen Russland erhofft sich Orban, den Energiehandel mit Moskau fortsetzen zu können. Ungarn ist ihm zufolge stark von russischem Öl und Gas abhängig. Die USA jedoch wollen verhindern, dass Russland an andere Länder Energie verkauft. Damit will die Trump-Regierung Einnahmen stoppen, mit denen Russland den Krieg gegen die Ukraine finanziert./rin/DP/nas
