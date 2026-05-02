PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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02.05.2026 11:52:00
Ungewöhnlicher Versuch: Gamestop will offenbar Ebay übernehmen
Der Videospielehändler Gamestop hat nach Informationen des "Wall Street Journals" stillschweigend eine Beteiligung an Ebay aufgebaut. Ziel ist demnach, die viermal so wertvolle Plattform zu schlucken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu PayPal Inc
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30.04.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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23.04.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: PayPal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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16.04.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.04.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.04.26
|Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn (dpa-AFX)
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02.04.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|77 425,00
|2,62%
|eBay Inc.
|87,82
|-1,18%
|GameStop Corp
|21,32
|1,91%
|PayPal Inc
|42,68
|-2,15%