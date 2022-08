Ungewöhnliches Tausch-Geschäft: Uniper sieht eine Lösung in Gas-Krise - und die Aktie?

Die deutschen Gasspeicher sind zu fast 75 Prozent gefüllt - das ist das erste Etappenziel als Vorbereitung auf den Winter. Ausgerechnet der in Not geratene Gasversorger Uniper hat nun noch einen Vorschlag, der die Gas-Krise entlasten könnte. An der Börse sorgt das für deutlich steigende Kurse der Uniper-Aktie.