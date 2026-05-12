GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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12.05.2026 14:01:37
"Unglaubwürdig und unattraktiv": Ebay erteilt Übernahmeangebot von Gamestop eine Absage
Eher selten schlucken kleinere Unternehmen größere Konkurrenten. Umso überraschender ist ein solches Angebot von Gamestop gegenüber Ebay. Der Verwaltungsrat des Onlinehändlers macht nun sehr deutlich, was er davon hält.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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