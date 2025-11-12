Uni Abex Alloy Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Uni Abex Alloy Products hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,46 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Uni Abex Alloy Products 557,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 466,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at