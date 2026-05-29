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29.05.2026 06:31:29
Uni Abex Alloy Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Uni Abex Alloy Products hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1304,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uni Abex Alloy Products noch ein Gewinn pro Aktie von 64,01 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 782,9 Millionen INR gegenüber 604,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1417,02 INR. Im Vorjahr waren 169,99 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Uni Abex Alloy Products 2,19 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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