Uni Chem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Uni Chem hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -24,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 33,65 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 109,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at