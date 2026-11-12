Uni Chem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Uni Chem präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 159,00 KRW gegenüber 30,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Uni Chem 28,40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,65 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at